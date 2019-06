In der Wallfahrtskirche in Steinhausen bei Bad Schussenried findet am Herz-Jesu-Freitag, 7. Juni, um 14.30 Uhr eine Eucharistiefeier statt. Um 13.45 Uhr ist Beichtgelegenheit. Die Messe am Freitag ist besonders den Anliegen der Gläubigen und allen Wallfahrern zum Ort des „Trostes“ und Ort der „Heilung“ gewidmet. Gegen 15 Uhr (Barmherzigkeitsstunde) wird der Barmherzige Rosenkranz gebetet. Zum Schluss ist eine Krankensegnung vorgesehen.