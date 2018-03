Angeführt von der Narrenrieder Blaskapelle sind die Narren am Abend des Gumpigen Donnerstags mit Kind und Kegel in einem wogenden Hemdglonkermeer zum barocken Törle der Klosteranlage Bad Schussenried gezogen. Das Prinzenpaar, seine Tollität Prinz Thorsten I. und ihre Lieblichkeit Nadine I., wurden im Cabrio zum Törle gefahren.

Nach der Schülerbefreiung, dem Sturm der Narren auf das Rathaus, dem Stellen des Narrenbaumes und dem Kinderumzug mit anschließender Kinderdisco war der Hemdglonkerumzug am Abend der Höhepunkt des Gumpigen Donnerstags in Narrenried. Mit einem dreifachen „Schurri, Schurra, Schurum“ begrüßte Sitzungspräsident Wolfgang Mayerföls vom Balkon aus die um das Törle versammelten Hemdglonker und die fröhliche Narrenschar. Mayerföls vertrat den erkrankten Präsidenten und Zunftmeister Markus Gögler. Schultes Achim Deinet hatte seinen Stellvertreter Hans Steyer geschickt. In launigen Worten begrüßte Steyer die Narren und bedauerte, dass er wenige Stunden zuvor abgesetzt worden war.

„Achim Deinet wurde von den Wählern auserkoren und hat nun sein Amt an die Narren verloren“, verkündete Prinz Thorsten I. bei der Proklamation vom Balkon. Der Bürgerwille werde von nun an erhört, versprach Prinzessin Nadine I., „denn wir respektieren die Meinung der Bürger“. Mit Narrenfahnen würden Steuerämter, die Gema und andere Räuberhöhlen des Staates ausgeschlagen „und der Gemeinderat hat das zu tun, was wir befehlen“, verlas Prinzessin Nadine I. in einem der Paragrafen der Proklamation. Mit einem Tusch der Narrenkapelle mit Manuel Zieher und einem dreifachen „Schurri, Schurra, Schurum“ bejubelte das närrische Volk mehrmals die paradiesischen Zustände. „Bei der jüngten Bürgermeisterwahl habe ich fünf Stimmen bekommen“, sagte Prinz Thorsten I. „und so bin ich als rechtmäßiger Nachfolger des bis heute Morgen amtierenden Bürgermeisters Achim Deinet gewählt worden“, freute sich Prinz Thorsten I.

„Ihr Geister des Riedes, ihr Teufel und Masken all’, kommt raus aus dem Stall“, rief Prinzessin Nadine I. die Masken auf, aus dem Törle herauszukommen und sich in alle Winde zu zerstreuen. Riedteufel und Putten, Hurgler, Rauchhäusler, Riedmeckeler und Hexen strömten durch das Törle in die Innenstadt. In den Gastwirtschaften und in den Zelten ging es stimmungsvoll weiter. Der Stimmung tat das kalte Wetter keinen Abbruch.