Heiß, trocken, teilweise verregnet: So unterschiedlich fällt die Sommer-Bilanz in der Region aus

Das sagt der Deutsche Wetterdienst

In Baden-Württemberg verzeichnete der Deutsche Wetterdienstes (DWD) von Juni bis August 255 Liter Regen pro Quadratmeter. Damit regnete es im Südwesten zwar mehr als in anderen Bundesländern.

Im Vergleich zum langjährigen Mittel stellt der DWD dennoch fest, dass es zu trocken war. Nur in Bayern gab es mit 350 Liter pro Quadratmeter mehr Niederschlag als in Baden-Württemberg. Bundesweit waren es durchschnittlich 230 Liter pro Quadratmeter.

Von Juni bis August war es in Deutschland außerdem zu warm: Mit durchschnittlich 18,2 Grad lagen die Temperaturen um 1,9 Grad über dem Mittel der international gültigen Referenzperiode.

Die Sonne schien laut DWD in Baden-Württemberg 710 Stunden (deutschlandweit 675 Stunden). Die höchste Temperatur des Sommers in Deutschland wurde am 9. August mit 38,7 Grad in Trier-Petrisberg gemessen. (dpa)