Heimspiel zum Saisonabschluss für TC Bad Schussenried

Die Tennis-Herren des TC Bad Schussenried bestreiten in der Württembergstaffel am Samstag das letzte Winterhallenrundenspiel. Gegner in heimischer Halle ist der TC Markwasen Reutlingen. Spielbeginn ist um 13.30 Uhr.

In der Begegnung in Bad Schussenried geht es für beide Kontrahenten um den zweiten Tabellenplatz hinter dem schon feststehenden württembergischen Meister TC Oberstenfeld. Nach der unnötigen Niederlage der Schussenrieder um Spielertrainer Bernd Elshof im ersten Saisonspiel beim späteren Meister (1:5) folgten zwei Siege gegen den SV Böblingen (5:1) und gegen den TC Hirschlanden (6:0). Die Reutlinger haben ebenfalls eine 2:1-Bilanz vorzuweisen und verloren lediglich gegen den TC Oberstenfeld. Somit kommt es zum direkten Showdown am letzten Spieltag um den zweiten Tabellenplatz.