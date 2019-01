Der Regionalvorstand der Johanniter-Unfall-Hilfe Bodensee-Oberschwaben hat der Schussenriederin Heidrun Weber das Ehrenzeichen verliehen.

In seiner Laudatio begründete Stefan Dittrich die Verleihung. „Durch ihr großes ehrenamtliches Engagement hat sich Heidrun Weber mit Erfolg am sehr positiven Erscheinungsbild der Johanniter-Arbeit in Bad Schussenried eingebracht und auf ihre ganz besondere Art mitgestaltet. Sie hat sich als zuverlässige ehrenamtliche Helferin bei den unterschiedlichsten Aktivitäten gezeigt und immer ihre Arbeit mit großem Einsatz verrichtet. Neben ihrem Engagement in der Johanniter-Hospizgruppe und der Öffentlichkeitsarbeit war Heidrun Weber vor allem auch in der Fahnenabordnung aktiv. Ihr ganz großes Interesse jedoch galt der Aktion Ungarnhilfe, hier war sie immer bereit mitzuhelfen.“