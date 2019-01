Haus nach Explosion schwer beschädigt und nicht mehr bewohnbar

In einem Haus in der Georg-Rauser-Straße in Otterswang ist es am Dienstagabend zu einer Verpuffung gekommen. Das Haus wurde dabei so schwer beschädigt, dass es nicht mehr bewohnbar ist. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Die Verpuffung erfolgte gegen 18.15 Uhr, die Feuerwehr Bad Schussenried wurde gegen 18.18 alarmiert. Wie es zu der Verpuffung kam, ist noch ungeklärt. Nach ersten Erkenntnissen ist ein technischer Defekt der Pelletheizung die Ursache für die Explosion. Dadurch könnte es eine Gasentwicklung gegeben haben, welches sich dann entzündet hat, als die Heizung aktiviert wurde. Laut Polizei wurden bei der Explosion die Fenster im Keller und Erdgeschoss nach außen gedrückt und der Dachstuhl beschädigt.

Nach bisherigen Erkenntnissen stand das Einfamilienhaus leer, so dass niemand verletzt wurde. Sowohl die Polizei als auch Einsatzkräfte der Feuerwehr Bad Schussenried und Otterswang waren vor Ort. Die Höhe des Schadens ist derzeit nicht bekannt.