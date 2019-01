In einem Haus in der Georg-Rauser-Straße in Otterswang ist es am Dienstagabend zu einer Explosion gekommen. Das Haus wurde dabei so schwer beschädigt, dass es nicht mehr bewohnbar ist. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Verpuffung erfolgte gegen 18.15 Uhr, die Feuerwehr Bad Schussenried wurde nach eigenen Angaben gegen 18.18 alarmiert.

Wie es zu dem Unglück kam, ist noch ungeklärt. Nach ersten Erkenntnissen gehen sowohl Polizei als auch Feuerwehr von einem technischen Defekt der Pelletheizung aus. Der technische Defekt könnte dazu geführt haben, dass die Prozesse in der Pelletheizung nicht mehr sauber abgelaufen sind und sich in Folge ein Gas-Sauerstoff-Gemisch entzündet hat.

Daniel Weber, stellvertretender Gesamtkommandant der Schussenrieder Feuerwehr, war vor Ort. „Als wir ankamen, war das komplette Wohnhaus verraucht und sämtliche Fenster und Rolläden lagen auf der Straße“, sagt er. Die Explosion hatte diese aus den Verankerungen gesprengt. Das Technische Hilfswerk war mit 15 Mitarbeitern vor Ort. Es gab Risse am Gebäude und der Giebel hatte sich durch die Explosion verschoben. Daher musste das Haus abgestützt und der Dachstuhl gesichert werden. Die Feuerwehr war bis 24 Uhr vor Ort. Insgesamt waren 35 Einsatzkräfte der Wehren aus Bad Schussenried und Otterswang im Einsatz sowie ein Notarzt und die Polizei. Da sich zu dem Zeitpunkt der Explosion niemand im Haus befand, wurde niemand verletzt. Die Höhe des Schadens ist derzeit nicht bekannt.