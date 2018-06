Nach einem Unfall am Mittwoch in Bad Schussenried ermittelt die Polizei gegen einen 61-Jährigen wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Dem Polizeibericht zufolge ereignete sich der Zusammenstoß mit geringem Sachschaden am Vormittag auf einem Parkplatz im Sägmühleweg. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass einer der beiden Beteiligten keine Fahrerlaubnis besitzt. Diese war dem 61-Jährigen gerichtlich entzogen worden. Jetzt ermittelt die Polizei, in welchem Umfang der Mann seither Auto gefahren ist.