Hannah Reichle sichert sich Silber mit Bestleistung

Die Kunstradfahrerin Hannah Reichle vom RMSV Bad Schussenried hat bei den baden-württembergischen Meisterschaften der Junioren in Stockach eine neue persönliche Bestleistung von 156,76 Punkten aufgestellt. Damit holte sie sich im Einer-Wettbewerb die Silbermedaille. Insgesamt 25 Juniorinnen starteten in diesem. Hannah Reichles Ziel war es, sturzfrei durchzukommen und mindestens Sechste zu werden.

Fast fehlerfreie Kür

Sie zeigte eine fast fehlerfreie Kür mit nur geringen Abzügen. Prozentabzüge musste sie bei der Kehrreitsitzsteiger-Drehung in Kauf nehmen. Am Ende ihres Program konnte sich Reichle in der voll besetzten Jahnsporthalle über die neue persönliche Bestleistung von 156,76 Zählern freuen. Von den fünf Sportlerinnen, die danach starteten, konnte nur Ceyda Altug vom RRMV Friedrichshafen die Punktzahl der Schussenriederin überbieten. Altug erreichte 158,04 Zähler und sicherte sich so den Landesmeistertitel. Der dritte Platz ging an Theresa Klopfer vom RSV Ebnat. Ausrichter war der Förderverein Hegau-Bodensee.