Hannah Reichle sichert sich EM-Fahrkarte

Bei den dritten Junior-Masters hat sich die Kunstradsportlerin Hannah Reichle vom RMSV Bad Schussenried die Fahrkarte zur Junioren-Europameisterschaft gesichert. Bei der fünften und sechsten EM-Qualifikation in Ilsfeld bei Heilbronn zeigte sie zwei weitere konstant gute Leistungen.

Der RKV Ilsfeld war Ausrichter des dritten Junior-Masters unter verschärften Corona-Hygienemaßnahmen. Der Zutritt zur Halle war für die Sportlerinnen und Sportler, Betreuer, Helfer und Offiziellen nur unter Vorlage eines negativen Corona-Tests erlaubt, Zuschauer durften nicht dabei sein. Der Ausrichter war nach RMSV-Angaben gut vorbereitet.

Ohne größere Abzüge

In der Vorrunde am Nachmittag ging Hannah Reichle mit einer eingereichten Punktzahl von 179,60 Zählern an den Start. Ihr Ziel war es, ihr Programm ohne größere Abzüge zu zeigen. Dies gelang ihr laut Mitteilung perfekt. Sie erreichte mit 168,04 Punkten den zweiten Platz und damit das Finale. Die Vorrunde gewann Jana Pfann (RKB Solidarität Bruckmühl), die in ihrem letzten Juniorinnenjahr startet und eine um 18 Punkte schwierigere Übung eingereicht hatte. Dritte wurde Lena Leutgeb (RV Denkendorf), die mit 146,70 Punkten überraschend das Finale erreichte. Ceyda Altug (RRMV Friedrichshafen), die krankheitsbedingt geschwächt war, konnte ihre Leistung nicht abrufen und errang den vierten Platz.

Im Finale konnte Reichle ihre Leistung zwar nicht toppen, zeigte aber eine weitere beachtliche Kür. Den Lenkerhandstand meisterte sie perfekt. Prozentabzüge bekam die RMSV-Sportlerin durch das Kampfgericht bei der Kehrstandsteiger- sowie der Steuerrohrsteiger-Drehung für kleine Abweichungen in der Ausführung. Mit dem Ergebnis von 166,20 Punkten holte sich Reichle den zweiten Platz in der Junior-Masters-Gesamtwertung und sicherte sich so die Fahrkarte zur Junioren-EM. Junior-Master-Siegerin wurde Jana Pfann (Bruckmühl), Rang drei erreichte Ceyda Altug (Friedrichshafen).

„Wir müssen die weiteren Corona-Entwicklungen abwarten“

Allerdings mussten die Kunstradsportler nach RMSV-Angaben auch einen Dämpfer hinnehmen. Sowohl die Junioren-DM (ursprünglich geplant für den 1. und 2. Mai in Wetzlar), als auch die U19-EM zwei Wochen später in der Schweiz wurden wegen der Corona-Pandemie abgesagt und sollen zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden. „Wir müssen die weiteren Corona-Entwicklungen abwarten“, so Kurt-Jürgen Daum, Kunstrad-Koordinator des Bunds Deutscher Radfahrer (BDR). Erst dann werde entschieden und der neue Termin für die DM der Junioren bekannt gegeben. Den neuen Termin für die Europameisterschaft möchte die Europäische Radsport Union (UEC) in den kommenden Wochen publik machen.