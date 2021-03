Hannah Reichle nähert sich EM-Fahrkarte

Beim zweiten Junior-Masters, das gleichzeitig die dritte und vierte EM-Qualifikation gewesen ist, hat die Kunstradsportlerin Hannah Reichle vom RMSV Bad Schussenried in Bruckmühl (Bayern) zwei weitere Topleistungen gezeigt. Mit dem zweiten Platz sowohl in der Vorrunde als auch im Finale holte sie insgesamt rund 30 Punkte Vorsprung auf die drittplatzierte Ceyda Altug aus Friedrichshafen heraus und kam dem EM-Ticket damit näher.

Der RKB Bruckmühl richtete das zweite Junior-Masters unter sehr strengen Hygieneauflagen aus. Alle Sportler durften nach RMSV-Angaben am Tag vor dem Wettbewerb zum Training nur kurz vor der eingetragenen Trainingszeit in die Halle und am Wettkampftag nur knapp eine Stunde vorher. Der Wettkampf fand ohne Zuschauer statt, konnte aber via Livestream im Internet verfolgt werden.

Nur geringe Abzüge

In der Vorrunde spulte Hannah Reichle ihre Kür konzentriert und sicher ab, mit nur geringen Abzügen blieb sie knapp unter ihrer persönlichen Bestleistung und sicherte sich mit 171,77 Punkten den zweiten Platz. Lokalmatadorin Jana Pfann gewann die Vorrunde mit 182,49 Punkten.

Im Finale hatte Reichle zwar am Anfang mit dem Lenkerhandstand Probleme, zeigte diesen aber beim zweiten Versuch gekonnt und ließ sich dadurch nicht aus der Ruhe bringen. Sie absolvierte ihr Programm, als ob nichts gewesen wäre, und überzeugte mit 170,50 Punkten knapp hinter Jana Pfann vom RKB Bruckmühl (173,62). Dritte wurde Ceyda Altug (RRMV Friedrichshafen/165,17).

In der EM-Zwischenwertung liegt Pfann mit 708,25 Punkten vorn. Reichle steht mit 686,23 Zählern auf Platz zwei vor Ceyda Altug (652,48). Zwei Tickets für die Europameisterschaft werden vergeben. Das dritte Junior-Masters ist für den 10. April in Ilsfeld terminiert.