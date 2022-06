Hannah Reichle holt Vize-Europameistertitel

Kunstradsportlerin Hannah Reichle vom RMSV Bad Schussenried hat bei den Junioren-Europameisterschaften im schweizerischen Schaffhausen die Silbermedaille gewonnen. Wie der der RMSV in einer Pressemitteilung schreibt, habe sie zwar ihrer Favoritenrolle nicht ganz gerecht werden können, aber dennoch eine gute Leistung gezeigt.

Die Sportlerinnen und Sportler der Nationalmannschaft reisten bereits am Mittwoch an, um sich mit den Hallenverhältnissen vertraut zu machen. Das hochkarätige Event wurde vom Radfahrverein Freie Radler Löhningen in der BBC Arena Schaffhausen organisiert und ausgetragen. Die Rahmenbedingungen waren optimal. Die BBC Arena war ausverkauft und es herrschte eine grandiose Stimmung in der Halle.

Am späten Samstagnachmittag begann der letzte Block der Juniorinnen U19. Die besten fünf Starter kamen aus Österreich, Schweiz und Deutschland. Hannah Reichles stärkste Konkurrentin Ceyda Altug (RRMV Friedrichshafen) zeigte zuvor eine fast fehlerfreie Kür und legte 170,37 Punkte vor. Reichle ging hochkonzentriert an den Start und meisterte ihre Höchstschwierigkeit, den Lenkerhandstand, perfekt. Doch plötzlich rutschte sie beim Übergang vom Fronthang zum Steuerrohrsteiger vom Pedal und konnte eine Bodenberührung nicht vermeiden. Sie wiederholte die Übung und rutschte ein zweites Mal vom Pedal, sodass sie einige Punktabzüge hinnehmen musste. Die Schussenriederin reagierte jetzt nervenstark und kämpfte ihr Programm fast fehlerfrei zu Ende. Zum Schluss freute sie sich über den Vize- Europameistertitel mit 157,27 ausgefahrenen Punkten hinter Altug und vor der Drittplatzierten Minna Hotz (Schweiz/133,45).