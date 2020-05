Handwerker machen Geschichte im Museumsdorf lebendig

Schmied und Bäcker zeigen am Pfingstwochenende im Oberschwäbischen Museumsdorf Kürnbach ihr Handwerk. Schwäbische Spezialitäten laden zum Verweilen im Grünen ein. Das Museumsdorf überzeugt seit Jahren unzählige Besucher mit seinen historischen Gebäuden, Bauerngärten, Tieren und Angeboten für Familien. Auch in Zeiten von Corona ist in den Werkstätten des Museumsdorfs etwas geboten: Schmied Karl Seefelder steht am Pfingstwochenende, Sonntag, 31. Mai, und Montag, 1. Juni, in der historischen Schmiede Miehle von 1886. Seefelder befeuert die Esse und zeigt den Besuchern, wie früher geschmiedet wurde. Auf dem Gelände können die Besucher die Ohren spitzen: Der Leierkasten rollt über die Wege und erfreut mit seinen Melodien. Zum Wochenendausflug gehört natürlich auch ein richtiges Vesper: Bäcker Reiner Schowald ist am Pfingstwochenende ebenfalls im Museumsdorf und heizt den Ofen im historischen Backhäusle von 1886 ein. Er holt nicht nur leckere Backwaren aus dem Ofen, sondern erklärt den interessierten Besuchern auch, was es mit der Redewendung „No it hudla“ auf sich hat. Unter prächtigen Bäumen und auf den Blumenwiesen laden zudem gemütliche Plätze zum Verweilen und Vespern ein. Dort können die Besucher unter den Augen von Ziegen, Kuh und Hühnern ihr Picknick genießen und sich bei einem kühlen Getränk erfrischen. Besonders beliebt bei den kleinen Besuchern ist das Kinderquiz. Mit dem Monatswechsel zum Pfingstmontag können sich die Kleinen auf ein neues Quiz und fröhliches Rätseln freuen.Foto: Privat