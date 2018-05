Gymnasiasten wenden ihre Französischkenntnisse an

Die Achtklässler des Caspar-Mohr-Progymnasiums (CMPG) Bad Schussenried und des Progymnasiums Bad Buchau haben ihre Austauschpartner in Le Lion-d’Angers besucht. Nach der langen Reise in den Westen Frankreichs und einem herzlichen Empfang lernten die deutschen und französischen Schüler einander persönlich kennen, nachdem sie schon seit längerer Zeit über die sozialen Netzwerke in Kontakt waren.

Im Unterricht im Collège du Val d’Oudon dürften die deutschen Schüler zwar nicht alles verstanden haben, sie bekamen jedoch einen Eindruck, wie die Schule in Frankreich funktioniert. Besonders beeindruckt waren sie von den langen Schultagen, oft bis 17 Uhr, vom umzäunten Schulgebäude und dem häufigen Wechsel der Klassenzimmer.

In der Woche standen unter anderem eine Schifffahrt auf der Masyenne, die Salzgärten von Guérande an der Atlantikküste, eine Schiefermine, die Höhlendörfer von Rochemenier sowie eine Stadtrallye in Angers auf dem Besuchsprogramm. Individuelle Ausflüge und Unternehmungen mit den jeweiligen Gastfamilien kamen hinzu und vor allem ergab sich dabei die Gelegenheit, die Kenntnisse in der jeweiligen Fremdsprache zu testen und auszubauen.

Gegenbesuch im Oktober

Nach der gemeinsamen Woche war es für beide Seiten schwer, Abschied zu nehmen. Es bleibt jedoch die Vorfreude auf ein Wiedersehen im Oktober, wenn die französischen Schüler zu Besuch in Oberschwaben erwartet werden. Auf der Heimfahrt machte die deutsche Gruppe halt in Paris und besichtigte bekannte Sehenswürdigkeiten. Der Blick vom Eiffelturm sowie von der Butte Montmartre beeindruckte alle, ebenso die Kathedrale Notre Dame und der Louvre.