Bei einem Berufsinformationsabend am Caspar-Mohr-Progymnasium in Bad Schussenried haben Vertreter der Agentur für Arbeit, der Industrie- und Handelskammer sowie der Handwerkskammer die Schüler über die Wege, die den Absolventen offenstehen. Nicht nur die Schüler der neunten und zehnten Klassen des Progymnasiums informierten sich an diesem Abend, sondern auch ihre Eltern, denn: „Sie als Eltern sind der wichtigste Ansprechpartner, Berater und Begleiter auf dem Berufsbildungsweg für Ihre Kinder, denn Sie kennen sie am besten“, betonte Karl Kern, Berater für akademische Berufe der Agentur für Arbeit.

Sich realistisch einschätzen

Kern stellte für das Publikum die verschiedenen Möglichkeiten des Studiums dar: Er informierte über die jeweiligen Besonderheiten von Hochschule, Fachhochschule und dualem Studium. Der Fachmann wies darauf hin, dass nicht alles, was zunächst gut klingt, für jeden geeignet ist. Entsprechend solle man sein eigenes Arbeitsverhalten und Interesse realistisch einschätzen, empfahl Kern den Schülern.

Claudia Clages von der IHK und Martin Pietschmann von der Handwerkskammer betonten den Fachkräftemangel in der Region und erläuterten die Möglichkeiten einer betrieblichen Ausbildung. Zwar möchten fast alle und Schüler des Progymnasiums am allgemeinbildendenden oder beruflichen Gymnasium das Abitur erwerben, aber tatsächlich haben sie ja mit dem Zeugnis der zehnten Klasse automatisch die Mittlere Reife in der Tasche und von daher die Möglichkeit, direkt eine duale Ausbildung zu beginnen. Gar nicht so wenige Lehrberufe setzen mittlerweile sogar ein Abitur voraus oder richten sich in besonderem Maße an Abiturienten, so etwa viele Gesundheitsberufe, zum Beispiel Optiker, aber auch Zimmerer oder Stahlbetonbauer. Dass eine Lehre keine Sackgasse ist, sondern anschließend alle Wege bis hin zum Studium weiter offen stehen, war den beiden Referenten wichtig zu betonen. Das passte zum Hinweis von Kern, dass heute eine Ausbildungs- und Berufswegeplanung nicht fürs ganze Leben reicht; Veränderungen, begleitet von Fort- und Weiterbildungen, prägten heute das Berufsleben prägen, sagte er.

Alle drei Referenten machten die Schüler und Eltern abschließend auf die individuellen Beratungsmöglichkeiten aufmerksam.