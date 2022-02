Guter Saisonstart für Sportler des RMSV Bad Schussenried

Der RMSV Bad Schussenried hat den 11. Jakob-Heimpel-Pokal in der Kreissporthalle Biberach nach einem Jahr Pause mit strengsten Hygiene-Auflagen erfolgreich durchgeführt.

Eine internationale war dieses Mal aufgrund der pandemiebedingt nicht möglich. Dennoch freute sich der RMSV, dass 13 Disziplinen und 45 Starter aus ganz Oberschwaben an den Start gingen. Auch die Sportlerinnen und Sportler des RMSV waren zum Saisonstart gut vorbereitet und konnten alle Titel für sich entscheiden.

Lorenz Laux (1er Schüler U11) zeigte sein neues Programm mit Bravour. Mit nur rund vier Punkten Abzug gewann er den Jakob-Heimpel-Pokal vor Sebastian Keller vom SV Kirchdorf.

Auch Mila Schökle (Schülerinnen U11) spulte ihre Kür perfekt ab. Nur bei der Kehrlenkersitzhocke musste Sie Punktabzüge in Kauf nehmen, dennoch konnte sie den Pokal für sich entscheiden und gewann vor Emilia Müllerleile vom RV Mochenwangen.

Bei den Schülerinnen U13 startete Fiona Merk mit ihrem neuen Programm. Ihre schwierigste Übung, den Übergang zum Lenkersitzsteiger, zeigte sie perfekt, bei der Sattelknien rutschte sie vom Sattel und konnte eine Bodenberührung nicht vermeiden. Fiona blieb nervenstark und spulte den Rest ihres Programms gekonnt ab. Sie gewann mit 42,86 Punkten knapp vor Carinna Jenne vom RV Ravensburg mit 41,80 Punkten. Platz drei holte sich Nora Vakalis mit 41,19 Punkten vom RV Mochenwangen

Bei den Juniorinnen erhöht Hannah Reichle ihr eingereichtes Programm – trotz kurzer Wettkampfpause – auf 183,20 Punkten. Ihre neuen Übungen, den Lenkerhandstand in der S und den Drehsprung einfach, zeigte sie gekonnt. Zum Schluss kam sie in Zeitnot und konnte nicht alle Übungen in die vorgegebene Zeit bringen. Mit den ausgefahrenen 159,58 Punkten gewann sie vor Leni Hack (RV Mochenwangen – 77,86 Punkten). Ihre stärkste Konkurrentin Ceyda Altug (RRMV Friedrichshafen) konnte krankheitsbedingt nicht an den Start gehen.

„Rundum war es ein gelungener Wettkampf und auch ein toller Start für unsere Sportler“, so das Fazit des RMSV.