Die Polizei hat am Montag bei Gurt- und Handykontrollen in der Region insgesamt 16 Verstöße geahndet.

In Bad Schussenried stellte die Polizei einen Handy- und vier Gurtverstöße fest. In Biberach benutzten drei Fahrer das Handy, zwei waren nicht angegurtet. Drei weitere Handyverstöße ahndete die Polizei in Laupheim. Dort waren auch zwei Personen nicht angeschnallt, ebenso wie ein 24-Jähriger in Dürmentingen.