Großes Kirchenkonzert in Sankt Magnus

Nach dem coronabedingten Ausfall in den Jahren 2020 und 2021 findet am Sonntag, 20. November, 16 Uhr in der Sankt-Magnus-Kirche Bad Schussenried wieder das Große Kirchenkonzert von Solisten, Chor und Orchester Sankt Magnus unter Leitung von Kirchenmusikdirektor (KMD) Matthias Wolf statt. Als Dank an das Publikum für das lange Warten auf das Konzert wird es in diesem Jahr bei freiem Eintritt angeboten.

Trotzdem werden Eintritts-/Platzkarten vergeben. Die Karten können am Samstag, 12. November, von 14 bis 16 Uhr im Katholischen Gemeindehaus in Bad Schussenried abgeholt werden oder per Telefon unter 07583 / 375 623 vorbestellt werden. Restkartenanfragen sind ab 14. November telefonisch (ab 18 Uhr) oder per E-Mail an kirchenchor-schussenried@gmx.de möglich oder eventuell noch an der Konzertkasse am 20. November zu haben. An der Abendkasse können die reservierten Karten auch abgeholt werden.

Außerdem werden in den Seitenschiffen Leinwände aufgestellt, sodass das Konzert nicht nur im Hörgenuss, sondern auch optisch gut verfolgt werden kann. Thematischer Rahmen des Konzerts in diesem Jahr wird „Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen“ (Psalm 121) sein, ein Psalm, der wie kein anderer die Bitte um Schutz und Hilfe auf unserer Lebensreise und das sicher zugesagte Behütetsein unter Gottes Schutz in allen Lebenslagen in Worte und Bilder fasst.

So dürfen sich die Konzertbesucher auf Werke aus der vielfältigen Schatzkammer der Musikgeschichte vom 16. Jahrhundert bis zum Neuen Geistlichen Lied freuen. Solistische Akzente werden Theresa Heinzelmann (Sopran), Salome Hänsler (Violine), Andrea Braun (Oboe) und Gertrud Karnik (Klavier) setzen. Neben dem Klassiker „Ich hebe meine Augen auf“ von Mendelssohn-Bartholdy werden Werke u.a. von Rutter, Morricone oder Bach erklingen. Die frühe Barockzeit ist mit Werken von J. Reiner und Heinrich Schütz (350. Todestag) vertreten. Auch unbekannte Werke wie eine Kantate über Psalm 121 des frühklassischen Komponisten G.H. Reichard finden sich im Programm, als Uraufführung wird eine Vertonung dieses Psalms von KMD Wolf geboten.