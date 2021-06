Große Vorfreude auf Premierensaison

500 Zuschauer sind im Freien erlaubt: Bis zu 500 Zuschauer werden am Samstag auf der Anlage des TC Bad Schussenried im Freien nach Vereinsangaben erlaubt sein. Das Hygienekonzept sei von der Stadt Bad Schussenried abgesegnet. Es gelten laut TCS die gängigen Abstands- und Hygieneregeln. Am Eingang müssten sich die Zuschauer auch in eine Kontaktliste eintragen.

„Bei Regen muss in der Halle gespielt werden. Dann wären nur 150 Zuschauer zugelassen“, sagt Rainer Walser, stellvertretender Vorsitzender des TC Bad Schussenried, auf SZ-Nachfrage. In der Halle gelte zusätzlich die Nachweispflicht (geimpft, genesen, getestet) für Personen ab sechs Jahren sowie Maskenpflicht für Zuschauer. „Wenn in der Halle gespielt wird, sind Corona-Tests für die Zuschauer möglich vor Ort“, so Walser. „Wir hoffen natürlich auf gutes Wetter, um im Freien spielen zu können.“ (sz/feg)