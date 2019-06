Bürger und Bahnreisende können ab sofort am Bahnhof in Bad Schussenried gratis WLAN nutzen. In Zusammenarbeit mit dem regionalen Energieversorger Thüga Energie hat die Stadt Bad Schussenried am Bahnhof einen kostenlosen Zugang fürs Internet eingerichtet.

Einer Mitteilung der Kooperationspartner zufolge ist die Sende- und Empfangseinrichtung so ausgerichtet, dass das Angebot sowohl im Wartebereich an den Bahngleisen als auch an der Bushaltestelle zur Verfügung steht. Nutzer müssen das WLAN „Bad Schussenriedconnect“ auswählen und sich registrieren. Sie landen dann direkt auf der Homepage der Stadt.

Mit dem kostenlosen WLAN-Zugang wolle die Stadt ihren Bürgern und zahlreichen Gästen „einen zeitgemäßen Service anbieten“, sagt Bürgermeister Achim Deinet. Das Projekt wurde von der EU gefördert. Deinet lobte das Miteinander mit dem Gebäudeeigentümer Georg Britsch und mit der Thüga Energie, einem regionalen Strom- und Erdgasversorger.

Dessen Regiocenter-Leiter Marcus Mohr spricht seinerseits von einer reibungslosen Zusammenarbeit zwischen Stadt und Versorger. Das Unternehmen gehört zur Thüga-Gruppe, dem nach eigenen Angaben deutschlandweit größten kommunalen Netzwerk lokaler und regionaler Energieversorger.