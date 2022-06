Graffiti, Reichstag, Staatsballett

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Ende Mai besuchten die Zehntklässler des Caspar-Mohr-Progymnasiums die Bundeshauptstadt Berlin. Nach der langen Anreise spazierte die Klasse zum Alexanderplatz, wo die Schülerinnen und Schüler Zeit hatten, das bunte Stadttreiben aus nächster Nähe anzusehen.

Der Dienstag stand ganz im Zeichen von Geschichte und Politik: Morgens brach die Gruppe auf zur Gedenkstätte im ehemaligen Stasi-Gefängnis in Hohenschönhausen. Dort erfuhren die Schussenrieder jede Menge Wissenswertes über die Haftbedingungen der Gefangenen und den dahinterstehenden Staatsapparat in der ehemaligen DDR. Am Nachmittag folgten sie den Spuren der Berliner Mauer auf Fahrrädern. Die Jugendlichen erfuhren, wie die Mauer noch immer das Stadtbild und die Berliner prägt. Abends genoss die Klasse das gesellige Beisammensein unweit der East Side Gallery.

Zur Mittagszeit am Mittwoch besuchte die Gruppe den Bundesrat, in dem ein Planspiel stattfand. Einen kurzen Spaziergang entfernt informierte sich die Gruppe im Anschluss über das Denkmal für die ermordeten Juden Europas und erfuhr bei einer Führung mehr zu den Hintergründen der staatlichen Massenvernichtung während des Dritten Reiches und welche konzeptionellen Ideen hinter dem Stelen-Monument stehen.

Ein ganz besonderes Erlebnis wartete an diesem Abend: Die Klasse warf sich in Schale und besuchte das Staatsballett und bestaunte das aufwendige Bühnenbild und die Kostüme, in denen Tschaikowskys „Dornröschen“ inszeniert worden war.

Am Donnerstag traf sich ein Teil der Gruppe, um das Futurium zu sehen, ein hochmodernes Museum mit Schwerpunkten im Bereich NWT. Von dort ging es weiter zur Museumsinsel, wo die Schussenrieder das Panorama von Yadegar Asisi im Pergamonmuseum bewunderten. Die übrigen Jugendlichen nahmen an einem Graffiti Workshop am Mauerpark teil, wo sie auf einem Spaziergang hautnah mit der alternativen Berliner Szene in Berührung kamen.

Abends wartete dann noch eine Bundestagssitzung im Reichstag auf die Klasse, bevor die Klasse zum Gespräch mit einem Mitarbeiter der Ravensburger Grünen-Abgeordneten Agnieszka Brugger geladen war. Im Anschluss durften die Schüler noch die Reichstagskuppel erklimmen und das Brandenburger Tor bestaunen, bevor es am nächsten Tag mit vielen Eindrücken im Gepäck zurück in die Heimat ging.