Die katholischen Dekanate Biberach und Saulgau bieten am Montag, 9. Mai, und am Montag, 16. Mai, im Gemeindehaus St. Magnus, Klosterhof 5, 88427 Bad Schussenried jeweils um 19:30 Uhr eine zweiteilige Fortbildung zum Thema „Gottesdienste für Kinder planen und gestalten“ an.

Wie die Geschäftsstelle mitteilt, werden Kindergottesdienste heute in vielen Kirchengemeinden angeboten und meist von ehrenamtlichen Personen durchgeführt. Dieser Kurs soll ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kompetent und sicher in der Planung und Gestaltung von Kindergottesdiensten unterstützen. Der Kurs ist vor allem für Anfänger gedacht, aber auch Ehrenamtliche, die bereits Erfahrungen in diesem Bereich haben, sind willkommen. Je zwei der Referentinnen Evelyn Moosmann, Marianne Neher und Sigrid Zimmermann werden die beiden Abende gestalten und durchführen.

Anmeldungen bis 2. Mai an die Geschäftsstelle der Dekanate Biberach und Saulgau, Kolpingstraße 43, 88400 Biberach, Telefon: 07351 8/ 09 54 00, E-Mail: dekanat.biberach@drs.de