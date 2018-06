Gleich zwei große Baustellen stehen in Bad Schussenried an

Schritt für Schritt baut die Stadt Bad Schussenried ihre Schulden ab und damit auch die Altlasten, die von der Auflösung der Kurbetriebe stammen. Ende dieses Jahres soll der Schuldenstand unter die Zehn-Millionen-Euro-Marke gesunken sein. Dies sieht der Entwurf des aktuellen Haushaltsplans vor, der am Donnerstagabend in den Gemeinderat eingebracht wurde.

„Wir beschreiten konsequent den Weg der Schuldentilgung und haben auch keine neuen Schulden mehr aufgenommen“, fasste Kämmerer Carsten Kubot die Entwicklung der Schussenrieder Finanzen zusammen. Lagen die Gesamtschulden vor vier Jahren noch bei rund 15,2 Millionen Euro, rechnet Kubot mit 9192985 Euro Ende 2014. Neben den Verbindlichkeiten der Stadt sind in dieser Summe auch die der Eigenbetriebe enthalten, so Kubot, die über die Gebühren zu finanzieren sind.

Dennoch sind im Haushaltsentwurf einige Investitionen aufgeführt. Größte Brocken sind die Sanierung der Georg-Kaeß-Schule und der Turnhalle, deren Finanzierung auf zwei Haushaltsjahre aufgeteilt werden soll. So möchte die Stadtverwaltung 600000 Euro in diesem, 900000 Euro im nächsten Jahr in ihre marode Turnhalle stecken. Dabei werden Zuschüsse in Höhe von jeweils 250000 Euro erwartet. Die Kosten für die Generalsanierung der Georg-Kaeß-Schule werden in eine Million Euro in diesem und 1,55 Millionen Euro im nächsten Jahr aufgeteilt, denen Zuschüsse von 400000 Euro (2014) und 495000 Euro (2015) gegenüberstehen.

224000 Euro werden im Planentwurf für größere Investitionen in die Gemeindestraßen angesetzt: 30000 Euro für eine Teilfinanzierung des Radwegs Bad Schussenried – Sattenbeuren, 125000 Euro in die Teilfinanzierung für die Sanierung der Talstraße in Reichenbach, 30000 Euro in die Sanierung Hohkreuz-/Pater-Mohr-Straße sowie 39000 Euro in Römerstraße und Bachgasse. 833000 Euro sollen in das Landessanierungsprogramm investiert werden, wobei sich der Eigenanteil der Stadt dank Zuschüssen von 500000 Euro deutlich reduzieren dürfte. Für den Grunderwerb wurden 100000 Euro veranschlagt.