Gespannfahren: Eine Sportart, die unterschätzt wird

Die Gespannfahrerin Leonie Ederle aus Bad Schussenried hat die Wahl zum Sportler des Monats der „Schwäbischen Zeitung“ im Mai gewonnen. Die 19-Jährige vom RFV Bad Schussenried sicherte sich zuletzt mit einer starken Leistung die württembergische Vizemeisterschaft im U25-Wettkampf der Zweispänner-Pferde.

Beim Gespannfahren geht es darum, mit einer Kutsche und den vorgespannten Pferden drei Disziplinen zu absolvieren. Beim Kegel- und Geländefahren muss ein Hindernisparcours so schnell und fehlerfrei wie möglich bewältigt werden. Beim Dressurfahren ist Ästhetik, Genauigkeit und Geschicklichkeit gefordert. Jede Disziplin wird nach unterschiedlichen Kriterien bewertet und die Ergebnisse fließen in die Gesamtwertung ein. „Es gibt Leute, die den Sport unterschätzen. Die denken, man sitzt nur auf der Kutsche, dabei ist es sehr anspruchsvoll“, erklärt Oswin Ederle, Trainer und Vater von Leonie Ederle. Als die 19-Jährige von dem Sieg bei der Abstimmung hörte, war sie gerade in der Schule. „Ich habe mich voll darüber gefreut und meine Klassenkameraden haben mir auch gleich gratuliert“, sagt die Auszubildende zur technischen Produktdesignerin. Im Vorfeld hatte sie nicht damit gerechnet, die SZ-Wahl zu gewinnen, umso größer war ihre Überraschung als sie von dem Ergebnis erfuhr. „Wir sind natürlich auch sehr stolz auf sie“, sagt ihr Vater und schmunzelt dabei.

Gespannfahren betreibt Leonie Ederle erst seit ungefähr drei Jahren. Die Arbeit und der Sport mit Pferden ist in ihrer Familie aber schon seit Generationen Brauch. „Wir sind damit aufgewachsen, schon unser Großvater hatte Pferde“, sagt die 19-Jährige. Der württembergische Vizemeistertitel ist ihr größter Erfolg bisher, zudem konnte sie bereits einige Siege bei Turnieren in der A-Klasse erringen. „Für die kurze Zeit, in der sie den Fahrsport betreibt, hat sie sich sehr gut entwickelt“, resümiert Oswin Ederle, der bei jedem Wettkampf als Beifahrer hinter seiner Tochter auf der Kutsche sitzt, diese in schnellen Kurven durch Gewichtsverlagerung stabilisiert und zudem laut rufend die Linienführung beziehungsweise den Weg durch die Hindernisse angibt.

Neben dem Fahrsport betreibt Leonie Ederle außerdem noch Springreiten. Hier konnte sie bislang ebenfalls einige Siege in der A-Klasse erringen, den dritten Platz bei den vergangenen Kreismeisterschaften darf sie ebenfalls ihr Eigen nennen.

Was Leonie Ederles sportliche Ziele für die Zukunft sind? „Ich hoffe, dass es einfach weiter gut läuft“, sagt sie. Das nächste größere Ziel sei eine gute Platzierung bei den baden-württembergischen Meisterschaften. „Da müssen wir allerdings noch gut trainieren“, erläutert ihr Vater und Trainer.

Viel Arbeit neben dem Training

Fahrsport ist nichts für jedermann. Es dauere allein schon ungefähr fünf Jahre, um ein Pferd für die komplizierten Aktivitäten abzurichten, so die 19-Jährige. Hinzu komme das häufige Training. So trainiert Leonie Ederle die verschiedenen Disziplinen circa vier Mal in der Woche. „Solche Großpferde mit ihrem Temperament zu kontrollieren, ist nicht einfach“, sagt Vater Oswin Ederle und verweist auf die nicht zu unterschätzende Arbeit mit den Huftieren. Hinzu komme der Aufwand bei Wettkämpfen. Ein Wettkampf im Gespannfahren dauere normalerweise drei Tage. Zuerst müssten Mensch, Tier und Gerät zum Wettkampfort gebracht und dann über diesen Zeitraum versorgt werden. Leonie Ederle bestreitet fünf bis sechs Wettkämpfe pro Saison. „Mir gefällt an dem Sport gerade die Harmonie zwischen Mensch und Pferd“, schwärmt die Auszubildende von ihrer Leidenschaft.