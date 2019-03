Geschichte der Torfwerksiedlung interessiert die Schussenrieder

Auf großes Interesse ist der Vortrag von Landschaftsplaner Walter Seifert zum Thema „Von der Steinzeit bis zur Neubesiedlung“ im Humboldt-Institut in Bad Schussenried gestoßen. Vor mehr als 150 Besuchern spannte Seifert den Bogen von der Nacheiszeit vor 6000 Jahren über die Verlandung des Federsees bis hin zum Torfabbau und der heutigen Besiedlung des Rieds. Eindrucksvolle Bilder und Originalkarten aus den Jahren 1856 bis 1907 zeigten die Entwicklung des Gebiets vom kleinbäuerlichen Torfstich bis zum industriellen Torfabbau auf. Hierzu wurde 1858 der Wasserspiegel im Ried um zwölf Fuß abgesenkt, was schließlich zur Versiegung und späteren Tieferlegung der Schussenquelle mit den Rentierjägerfunden führte.

Nach der Phase der Kultivierung des Rieds und der Besiedelung durch Vertriebene und Flüchtlinge aus dem Odergebiet und Ostpreußen ab 1950, kam Seifert, dem die Schicksale seiner eigenen Vorfahren in Königsberg – 400 Tage Überleben in einer Ruinenstadt, die tägliche Suche nach Nahrung, die oft aus Brennessel, Melde oder Sauerampfer bestand – noch heute nahegehen, auf die aktuelle Entwicklung im Ried mit Wiedervernässung und umfangreichen Naturschutzmaßnahmen zu sprechen. Am Beispiel des deutschen ISS-Astronauten Alexander Gerst, der sich aus dem All bei seinen zukünftigen Enkeln für die menschengemachte, globale Erwärmung und Umweltzerstörung entschuldigte, nahm Seifert Bezug auf seine eigene Generation, in der die Hälfte aller Vögel und Insekten mittlerweile verschwunden sei und zeigte auf, was über die Beweidung im Torfwerk dagegen aktuell getan wird.

Mit Hilfe von Wasserbüffeln, die als einzige Nutztierart noch mit den vom Naturschutz vernässten Flächen zurechtkommen, werden über den Dung dieser Tiere circa 150 Kilogramm Käfer, Falter und andere Insekten erzeugt, die dann wiederum Lebensgrundlage für rund 500 Vögel und Fledermäuse – je Büffel wohlgemerkt – sein können. Und ganz nebenbei wird hierdurch noch der Kohlenstoffspeicher Moor vor weiteren Moorsackungen und CO2-Freisetzungen bewahrt. Ein Beitrag zum Klimaschutz und Erhalt unserer Lebensgrundlagen für kommenden Generationen, so Seifert. Die letzten Vollerwerbslandwirte des Torfwerks mit ihrer 30-köpfigen Wasserbüffelherde, die Familie Hägele, überzeugten denn auch die Besucher in der Pause von diesem Konzept mit wohlschmeckender Büffelwurst.