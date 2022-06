Georg Britsch sen. feiert 65-jähriges Jubiläum

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Eine nicht alltägliche Ehrung konnte Herrn Georg Britsch sen. vom Hegering Bad Schussenried verliehen werden. Herr Britsch trat im Januar 1957 der Kreisjägervereinigung Biberach e.V. bei und ist somit seit über 65 Jahren Mitglied. Die Ehrung fand im Rahmen der Hegeringversammlung des Hegerings Bad Schussenried statt. Die jagdliche Tradition im Hause Britsch begann bereits im Jahr 1905, dem Jahr, als der Großvater des Jubilars den Grundstein für die jagdliche Tätigkeit der Familie in Bad Schussenried legte. Heute, im Jubiläumsjahr von Georg Britsch sen., jagen dessen Enkel in der fünften Generation. Bekannt in jagdlichen Kreisen ist auch der Jägerstammtisch der Familie Britsch, welcher zum ersten Mal im Jahre 1960 stattfand. Herrn Georg Britsch sen. gilt unser Dank für sein jahrzehntelanges Engagement für die Jagd und seine Treue zu unserem Verein.