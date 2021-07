Generationswechsel beim Brauchtumsverein

Alle Vorstandsposten des Vereins Brauchtumspflege Magnus-, Heimat- und Kinderfest sind bei der Mitgliederversammlung neu besetzt worden. Die alte Garde der langjährigen Macher stellte sich im Haus des Brauchtums altersbedingt nicht mehr zur Verfügung. Bei den Wahlen wurde der komplette Generationswechsel in der Führung des Vereins vollzogen. Als neue gleichberechtigte Vorsitzende hat die Versammlung Wolfgang Mayerföls und Markus Gögler gewählt.

Rund 50 Mitglieder kamen zu der nach den derzeitigen Vorschriften durchgeführten Mitgliederversammlung. Vorsitzender Franz Mayerföls gab einen kurzen Überblick über die im Corona-Jahr spärlichen Aktivitäten sowie über die 43 Jahre als Vorsitzender des Vereins. Kassierer Hans Härle servierte einen Rechnungsbericht in drei Bereichen, aufgeteilt in Magnusfest, Haus des Brauchtums und Wagenhalle. In allen drei Sparten konnte er trotz der geringen Einnahmen im Vereinsjahr einen Überschuss vermelden.

Insgesamt hat der Verein einen Kontostand von rund 64 000 Euro im Plus. „Die finanzielle Lage konnte weiter verbessert werden und kann als solide bezeichnet werden“, sagte Kassierer Härle. „Wir übergeben unseren Nachfolgern ein gut bestelltes Feld.“ Karl Zeller gab den Bericht über die von ihm und Otto Minsch vorgenommene Kassenprüfung ab und bestätigte eine einwandfreie Kassenführung. „Mit dem Haus des Brauchtums und der Wagenhalle kann man hier schon von einem kleinen Unternehmen sprechen“, so Zeller.

Vor der einstimmigen Entlastung der Vorstandschaft stellte Thomas Dieng bedrückt fest: „Wir nehmen heute Abschied von etwas, wo uns erst im Nachhinein bewusst wird, was diese Vorstandschaft in den vergangenen Jahren geleistet hat.“ Für den seit 1978 amtierenden Vorsitzenden Franz Mayerföls und seinen verstobenen Stellvertreter Siegfried Gögler wurden Wolfgang Mayerföls und Markus Gögler als gleichberechtigte Vorsitzende gewählt. Zum Nachfolger des seit 18 Jahren tätigen Kassierers Hans Härle wurde Carsten Ramsperger bestimmt. Für den seit 1983 tätigen Schriftführer und Pressewart Ulrich Schmid wählten die Mitglieder Amelie Dangel in den Vorstand. Die scheidenden Kassenprüfer Karl Zeller und Otto Minsch wurden von Wolfgang Dangel und dem Ingoldinger Bürgermeister Jürgen Schell durch offene Wahl ersetzt.

Mit klaren Vorstellungen traten die neuen Vorsitzenden an. Wolfgang Mayerföls präsentierte die Ideen der beiden Neuen: Es sollen ein paar Dinge verändert werden, aber vor allem soll die Arbeit auf mehrere Schultern verteilt werden. Dazu haben sie ein 13-köpfiges Komitee aus Vorstand und verschiedenen Bürgern gebildet. Jeder soll seinen ihm zugeteilten Bereich in Absprache mit den Vorsitzenden weitgehend selbstständig bearbeiten. Zum Magnusfest 2021 sagte Mayerföls: „Wenn es coronabedingt möglich ist, soll es vom 16. bis 20. September stattfinden.“ Am Freitag 16. beginnen die Festtage mit dem Tag der Heimat und den Bieranstichen in den verschiedenen Gaststätten – in Eigenregie. Der Samstag soll der Tag der Kinder sein und mit dem Seifenkistenrennen, einer Kinderstadtführung, dem Lampionumzug und Kinderattraktionen durch die Schussenrieder Vereine sowie einem Feuerwerk einiges bieten. Der Wochen- und Magnusmarkt wird zusammen abgehalten. Daneben sind Fußballspiele geplant. Der Sonntag ist der Tag des Heiligen Magnus und soll mit Tagwache und Festgottesdienst beginnen. Daneben sollen alle Musikvereine der Stadt Bad Schussenried und der Gemeinde Ingoldingen Musik an verschiedenen Stellen der Innenstadt durch den Tag hindurch erklingen lassen. Ein verkaufsoffener Sonntag ist geplant. Der traditionelle Magnusmontag fällt dieses Jahr aus. Über die ganzen Festtage werden einige kleine Fahrgeschäfte und Verpflegungsstände auf dem Marktplatz aufgebaut sein.

„Mit dieser breiteren Aufstellung der Festkommission soll das Fest weiter, tiefer und breiter in unsere Gesellschaft getragen werden und das Brauchtum in der Stadt verhaftet bleiben“, sagte Bürgermeister Achim Deinet, der Kraft seines Amtes Mitglied des Vorstandes ist. Die Stadt habe sich ebenfalls der Pflege dieses Kulturgutes verschrieben und unterstütze dies auch finanziell. Die große Ehrung der ausgeschiedenen Vorstandsmitglieder will Deinet später bei einem passenden, größeren Rahmen öffentlich vollziehen.