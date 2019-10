Gemeinderat legt Baugebiet in Roppertsweiler auf Eis

Im Bad Schussenrieder Ortsteil Ropperstweiler werden vorerst keine neuen Häuser gebaut. Der Gemeinderat lehnte den von der Stadtverwaltung vorgelegten Bebauungsplan-Aufstellungsbeschluss zum Gebiet Schussenursprung III mit großer Mehrheit ab. Die Freien Wähler stimmten geschlossen gegen den Verwaltungsvorschlag, zwei Räte und Bürgermeister Achim Deinet waren dafür. Drei weitere Räte enthielten sich der Stimme.

Der Abstimmung vorausgegangen war eine phasenweise hitzige Debatte. Angelika Widmer von den Freien Wählern sprach sich eindeutig gegen den weiteren Ausbau des bestehenden Baugebiets aus, weil Roppertsweiler schon, so wörtlich, „durch die Neubauten versaut“ sei. Zudem sei die Zufahrt von der Buchauer Straße ein Nadelöhr, das Begegnungsverkehr etwa von Bus und Lkw kaum bis gar nicht zulasse. Der ursprüngliche Charakter des Dorfes in der Nähe des Schussenursprungs sei zerstört und sie wolle keinen weiteren Raubbau an Landschaft und Flächen in diesem Naherholungsgebiet mehr haben.

Schon früher umstritten

Frank Spähn, ebenfalls von den Freien Wählern, erinnerte daran, dass der Gemeinderat bereits 2015 gegen die Stimmen seiner Fraktion die Bebauung des Gebiets Schussenursprung II beschlossen habe, der inzwischen auch umgesetzt sei.

Walter Seifert von der Bürgerlichen Wählerliste hatte in der Sitzung schon eine Denkpause bei den Baugebieten gefordert. Man dürfe sich auch nicht durch den Paragrafen 13 b Baugesetzbuch, der eine schnelle Umsetzung vorsehe, nicht unter Druck setzen lassen. Seifert formulierte dies zunächst als Antrag zur Geschäftsordnung, zog den Antrag aber wenig später wieder zurück, obgleich sich Verwaltung und Gemeinderat über die künftige Strategie bei neuen Baugebieten dringend Gedanken machen müssten.

Bürgermeister Deinet hatte für den Aufstellungsbeschluss gestimmt, weil durch diesen Beschluss keine Ausgestaltung des Baugebietes erfolge.

Dies bestätigte auch Norbert Groß, der die Planungen für das Baugebiet ausgeführt hatte. Demnach sollten im Baugebiet Schussenursprung III 14 neue Wohneinheiten in unterschiedlicher Grundstücksgröße entstehen. Groß führte aus, dass die Fläche bislang nicht bebaut ist und landwirtschaftlich genutzt wird. Er wies darauf hin, dass mit der Aufstellung des Bebauungsplans die Gesamtentwicklung von Roppertsweiler schlüssig weitergeführt werden würde.

Umweltbelange berücksichtigt

Auch der Umwelt- und Artenschutz wäre bei diesem neuen Baugebiet in erforderlichem Maß gegeben, wie der vorgelegte Bericht des Büroa Manz Umweltplanung aus Tübingen belegt. Das Büro spricht sich allerdings für die Erhaltung der bestehenden Feldhecke als Nistplatz für Vögel sowie für die Bepflanzung des Baugebiets mit einem Baum je Grundstück aus, ab 600 Quadratmeter Grundstücksgröße wären sogar zwei Bäume nötig.