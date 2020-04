Gemeinderat Bad Schussenried tagt am Donnerstag in der Stadthalle

Der Gemeinderat Bad Schussenried tagt am Donnerstag, 23. April, um 18 Uhr öffentlich im Großen Saal der Stadthalle in Bad Schussenried. Auf der Tagesordnung stehen diverse Baugesuche, die Photovoltaik-Freiflächenanlage Schachenhölzle ( Entscheidung über die währendder öffentlichen Auslegung eingegangenen Einwendungen und der Wirksamkeitsbeschluss), der Bebauungsplan Bohnwiesen in Otterswang (Entscheidung über die während der öffentlichen Auslegung eingegangenen Einwendungen), die Neubestellung der Gutachter für den Gutachterausschuss und der formeller Beschluss des Satzungsentwurfs zum städtischen Haushalt 2020.