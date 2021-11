Gelungener Auftakt für TC Bad Schussenried

Die Tennis-Herren des TC Bad Schussenried sind erfolgreich in die Winterhallenrunde gestartet. Mit einem hoch verdienten 6:0-Erfolg gegen den TC Oberstenfeld sicherte sich der TCS den ersten Sieg in der Württembergstaffel.

Die ersten beiden Einzel des Tages bestritten David Gaissert an Position zwei und Bernd Elshof an Position vier. Die beiden Trainer des TC Bad Schussenried mussten zu Beginn ihr ganzes Können unter Beweis stellen, um die ersten Punkte einzufahren. David Gaissert bekam es mit Patrick Kienzle zu tun und lag im ersten Satz mit 3:5 zurück. Danach drückte Gaissert seinem Gegner sein gewohnt druckvolles Grundlinienspiel auf und machte vier Spiele in Folge, sodass er sich den ersten Satz mit 7:5 sichern konnte. Im zweiten Satz bestimmte Gaissert die Partie weiterhin und gewann ihn dann auch verdient mit 6:3. Der Cheftrainer der Schussenrieder, Bernd Elshof, spielte gegen Nick Jurkowski und hatte lediglich im ersten Satz gegen den Oberstenfelder zu kämpfen. Nachdem Elshof 3:4 zurücklag, machte sein Gegner kein Spiel mehr und der Schussenrieder setzte sich mit 6:4 und 6:0 souverän durch.

Die anderen beiden Einzel spielten Dominik Böhler an Position eins und Michael Walser an Position drei. Böhler spielte gegen den aufschlagstarken Linkshänder Julian Schöller und Michael Walser bekam es mit dem Nachwuchsspieler Fredrik Rast zu tun. Das Spitzeneinzel dominierte der Schussenrieder nach Belieben, konnte den Linkshänderaufschlag des Oberstenfelders gut lesen und gewann folglich deutlich mit 6:2 und 6:1. Schussenrieds Nachwuchsspieler Michael Walser, der nach einem mehrmonatigen Aufenthalt am College in Northfolk in Virginia wieder zurück in Deutschland ist, ließ seinem Gegner über beide Sätze hinweg wenige Chancen und gewann souverän mit 6:2 und 6:3. Somit stand es nach den Einzel 4:0 und die Doppel waren nur noch Formsache.

Im Einser-Doppel gingen für den TC Bad Schussenried David Gaissert und Bernd Elshof und im Zweier-Doppel Michael Walser und ein weiterer Nachwuchsspieler der Schussenrieder, Joel Stuböck, an den Start. Gaissert/Elshof spielten gegen Schöller/Kienzle und gewannen deutlich mit 6:3 und 6:2. Walser/Stuböck waren beim 6:2 und 6:1 gegen Rast/Jurkowksi das klar überlegene Doppel und schließlich stand der 6:0-Erfolg fest.

Nun haben die Schussenrieder eine Woche Pause. Der nächste Gegner, der TC BW Vaihingen-Rohr, wird dann am Sonntag, 12. Dezember (Spielbeginn: 11 Uhr), in der Tennis-Vitalhalle in Bad Schussenried zu Gast sein.