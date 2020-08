Geldbeutel und Handtaschen aus aufgebrochenen Autos entwendet

Unbekannte haben in der Nacht von Freitag auf Samstag in Bad Schussenried an einem Renault, einem Opel und an zwei VW die Scheiben eingeschlagen. Das teilt die Polizei am Sonntag mit. Die Autos standen in der Pfarrer-Leube-Straße, in der Probst-Burchard-Straße, in der Finsterbachstraße und in der Hohkreuzstraße.

Insgesamt wurden aus den Fahrzeugen drei Geldbeutel und zwei kleine leere Handtaschen entwendet. In den Geldbeuteln befand sich insgesamt nur ein kleiner Geldbetrag, sowie ein Personalausweis, ein Führerschein und eine EC-Karte. Sachdienliche Hinweise erbittet das Polizeirevier Riedlingen unter der Telefonnummer 07371-9380.