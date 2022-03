„Man wird ja wohl noch sagen dürfen“ – so lautet der Titel der Ausstellung, die ab Montag, 14. März, im neuen Gustav-Mesmer-Haus des ZfP in Bad Schussenried zu sehen ist. Die Ausstellung stellt demokratiefeindliche und menschenverachtende Begriffe in den Mittelpunkt.

Die Ausstellung setzt sich mit dem Umgang mit demokratiefeindlicher und menschenverachtender Sprache auseinander – einem Thema, das die Gesellschaft in den vergangenen Jahren viel beschäftigt hat. Doch zeigt die Ausstellung „Man wird ja wohl noch sagen dürfen“, dass es gute und konstruktive Wege gibt, mit dieser Herausforderung umzugehen, und die Zusammenhänge zu verstehen.

Genauer zum Inhalt: Die Ausstellung stellt demokratiefeindliche und menschenverachtende Begriffe in den Mittelpunkt. Menschen verbal niederzumachen und die Demokratie anzugreifen, gehörte nicht nur zum Wesen des Nationalsozialismus: „Lügenpresse“ war zum Beispiel ein Kampfbegriff, der nicht allein zwischen 1933 und 1945 in aller Munde war, sondern heute auch wieder Verwendung findet: in sozialen Medien, im Alltag und in der Politik rechtspopulistischer und rechtsextremer Parteien. Aber auch der Begriff „asozial“ macht die in der Psychiatrie Tätigen heutzutage noch immer betroffen, in seiner stigmatisierenden historischen, wie auch in der umgangssprachlichen und gegenwärtigen Anwendung. Die Ausstellung fragt: Was bedeuten diese Wörter? Wie wurden sie früher und wie werden sie heute verwendet? Und was kann man heute gegen die Giftwirkung von Sprache tun?

Das Ausstellungsprojekt des Württembergischen Psychiatriemuseums ist Ergebnis der Kooperation zwischen dem Forschungsbereich Geschichte und Ethik in der Medizin am ZfP Südwürttemberg und dem Dokumentationszentrum Oberer Kuhberg (DZOK) in Ulm.

Die Ausstellung ist kostenfrei und frei zugänglich. Beim Besuch sind die aktuell geltenden Corona-Regelungen zu beachten.