Gebet und Musik zur Adventszeit im Schein der Kerzen

Die Seelsorgeeinheit Bad Schussenried bietet am Sonntag, 6. Dezember, um 18 Uhr in der Sankt Magnuskirche Bad Schussenried eine besinnliche gottesdienstliche Stunde zur Adventszeit im Schein der Kerzen mit Gebet, Texten und adventlicher Musik an.

Trotz aller Beschränkungen der Coronazeit ist es den Verantwortlichen ein Anliegen, neben dem üblichen Gottesdienstangebot eine Stunde des Innenhaltens und der adventlichen Stärkung anzubieten.

Die Sopranistin Theresa Heinzelmann und die Geigerin Sarah Baranja gestalten die Stunde mit. Die musikalische Leitung hat Kirchenmusikdirektor Matthias Wolf inne, der zudem an der Orgel spielen wird. Gebete und Texte wird Pfarrer Nicki Schaepen beisteuern.

Auf dem musikalischen Programm dieser adventlichen Stunde werden Werke aus unterschiedlichen Epochen stehen, unter anderem werden die barocke Kantate „Machet die Tore weit“ von Boxberg und Arien aus adventlichen Kantaten des Barockkomponisten Stölzel erklingen. Außerdem können sich die Besucher auf adventliche Musik für Sopran beziehungsweise Geige und Orgel aus verschiedenen Epochen der Kirchenmusik freuen, unter anderem von Corelli, Reger, Heizmann.

Coronabedingt weisen die Veranstalter darauf hin, dass die Kirche etwa 80 Plätze bietet und der Mund-Nase-Schutz zu tragen ist. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, Daten werden vor Ort erfasst.

Theresa Heinzelmann war lange Jahre Mitglied und Solistin der Mädchenkantorei Bad Saulgau und erhielt Gesangsunterricht bei Waltraud Marschall und Ingeborg Kempter. Sie war beim Wettbewerb „Jugend Musiziert“ sowohl auf Regional- als auch auf Landesebene Preisträgerin. Darüber hinaus absolvierte sie Meisterkurse bei Alison Browner und Silke Schwarz. Als Sopranistin ist sie im oberschwäbischen Raum tätig, ist Leiterin des Kirchenchors Fulgenstadt und Stimmbildnerin der Johannes-Chorknaben Bad Saulgau. Beruflich beschäftigt sie sich als Logopädin ebenso mit der Stimme.

Sarah Baranja erhielt bereits mit fünf Jahren Geigenunterricht. Im Oktober 2013 hat sie an der Musikhochschule Trossingen ihr Schulmusikstudium mit dem Hauptfach Violine abgeschlossen. Sie ist Leiterin des Kirchenchors Dürmentingen, Konzertmeisterin und Mitglied im Orchester Sankt Magnus und seit 2017 Lehrerin für Musik am Gymnasium Ochsenhausen.