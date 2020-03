Für eine Gruppe von Sprachschülern sucht das Humboldt-Institut Gastfamilien oder Gasteltern mit einem freien Zimmer in Bad Schussenried. Die Schüler kommen aus Ungarn und sind zwischen 14 und 17 Jahre alt. Sie sind vom 2. bis zum 15. August für einen Deutschkurs in Bad Schussenried. Alle Gasteltern erhalten laut Mitteilung eine Aufwandsentschädigung. Weitere Informationen gibt es es per Mail an info@humboldt-institut.org oder unter Telefon 07522/9880.