Gartenfest des MV Steinhausen-Muttensweiler

Nach über zwei Jahren konnte am Wochenende vom 1. Juli endlich wieder das Gartenfest in Steinhausen stattfinden.

Das Fest startete am Freitag mit der BEATS INFECTION. DJ Luke Miller sorgte hier für eine mega Stimmung im Festzelt. Der Sonntag begann mit einem Zeltgottesdienst der von der KLJB Steinhausen-Muttensweiler begleitet wurde. Nahtlos ging es zum Frühshoppen mit dem Musikverein Winterstettenstadt und dem Mittagstisch über. Es gab leckere Hähnchen vom Grill und auch die Kuchentheke war wieder mit leckeren Torten gefüllt. Für die Kleinen war mit Indoor-Parcours bestens gesorgt. Beim Bulldogtauziehwettbewerb zeigten neun Mannschaften (davon zwei Damenmannschaften), wie viel Kraft und Ausdauer sie haben. Gewinner wurde der „Wasserkeller“ aus Muttensweiler. Zum Festausklang spielte eine kleine Besetzung des MV Steinhausen-Muttensweiler. Ein herzliches Dankeschön an all unsere fleißigen Helfer, Pfarrer Babu, der KLJB Steinhausen-Muttensweiler, allen Kuchenbäckern und Sponsoren, Freunden und Gönnern.

Unser nächster Auftritt ist am Sonntag, den 10. Juli ab 10:30 Uhr in Winterstettenstadt.Wir freuen uns auf Sie.