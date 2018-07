Lokalmatador David Gaissert ist bei den Schneider-Open in Bad Schussenried bereits am ersten Tag ausgeschieden. Der Spieler des Tennis-Oberligisten TC Bad Schussenried unterlag in der zweiten Runde der Qualifikation nach hartem Kampf dem Argentinier Nicolas Zaidman in zwei Sätzen (1:6/6:7).

Ansonsten zog Turnierdirektor Stefan Hofherr ein positives Fazit. „Es war ein guter Start ins Turnier. Das Wetter war perfekt und es gab auch schon hochklassige Spiele zu sehen“, sagte er.

Am Montag geht das Turnier in Bad Schussenried um 10 Uhr weiter. Dann stehen zunächst die Zweitrundenspiele der Qualifikation auf dem Programm. In einer dieser Zweitrunden-Begegnung muss auch Mario Vilella Martinez aus Spanien ran. Viella Martinez wäre eigentlich an Nummer eins für das Hauptfeld gesetzt gewesen. „Er hat aber den Meldeschluss verpasst und muss daher noch in der Qualifikation antreten“, sagte Stefan Hofherr. „Sollte er die Qualifikation überstehen, dann wäre er auch die Nummer eins der Setzliste im Hauptfeld.“ In Runde zwei der Qualifikation trifft Vilella Martinez, Nummer 280 in der Weltrangliste, auf den Australier Danut Luciano Cuc. Vilella Martinez hat erst in der vergangenen Woche ein 15 000-Dollar-Turnier in Telfs (Österreich) sowohl im Einzel als auch im Doppel gewonnen. Die Quali-Finals beginnen am Montag um 13 Uhr in Bad Schussenried.