Die drei Verkehrsverbünde Bodo, Naldo und Ding arbeiten seit 1. Januar enger zusammen. Was das konkret für die Fahrgäste bedeutet, erklärten die Verantwortlichen bei einer Pressekonferenz.

Bad Schussenried, Bad Saulgau, Herbertingen, Riedlingen, Aulendorf – all diese Kommunen liegen an den Landkreisgrenzen. Gleichzeitig liegen sie damit auch an den Grenzen der jeweiligen Verkehrsverbünde, was vor allem Pendler in der Vergangenheit vor einige Schwierigkeiten stellte. Denn bisher galt: Wer einen anderen Verkehrsverbund betritt, braucht eine neue Fahrkarte. Teilweise führte das auch dazu, dass der Fahrgast aussteigen und sich eine zweite Fahrkarte kaufen musste. Für Arbeitnehmer, die in einem Landkreis arbeiten als sie wohnen, blieb da oft nur die Fahrt mit dem Auto. Seit dem 1. Januar gilt eine neue Tarifkooperation. Alle drei Verkehrsverbünde haben ihre Grenzen erweitert (rot eingezeichnet in der Karte): Inhaber netzweit gültiger Naldo-Fahrkarten können nun zum Beispiel zum gleichen Preis bis zum Endpunkt der Zollern-Alb-Bahn fahren. Von Herbertingen oder Bad Saulgau können die Reisenden nun mit einem Ticket direkt in den Landkreis Biberach oder den Alb-Donau-Kreis fahren. Bad Schussenried wiederum zählt nun auch zum Bodo-Gebiet.

Wo es noch hakt, ist der östliche Landkreis Biberach, sagte Peter Hirsch vom Verkehrsamt im Landkreis Biberach. Fahrgäste, die von Berkheim oder Rot an der Rot nach Memmingen wollen, brauchen immer noch zwei Ticket, vor allem für den Stadtverkehr in Memmingen. „Hier haben wir das Problem, das nicht nur ein Landkreis, sondern auch eine Landesgrenze überschritten wird“, erklärt Hirsch. Der Landkreis Biberach sei jedoch bereits in Gesprächen mit den Verantwortlichen.

Um die Neuerungen bekannter zu machen, laden die drei Verkehrsverbünde zusammen mit dem Biosphärengebiet Schwäbische Alb am 14. Mai zu einem gemeinsamen Aktionstag ein. Es werden Sonderzüge und -busse eingesetzt, um Kultur und Natur in der Region erfahrbar zu machen – und das alles mit einem Ticket. Die Anbieter haben für diesen Tag Aktionspakete zusammengestellt, inklusive Fahrzeiten für Bus und Bahn. Im Ding-Gebiet etwa wird eine Rundwanderung zu den schönsten Punkten in Blaubeuren angeboten, in Ulm eine Führung rund um das Thema Sagen, in Schelklingen ein Besuch in der Höhle „Hohle Fels“.

Das genaue Programm des Aktionstags gibt es online unter www.aktionstag.ist