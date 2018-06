FWV-Haushaltsrede: Vorhaben ist zu risikoreich

(grü) - Die Freie Wähler Vereinigung (FWV) betrachtet die Möglichkeit für Investitionen in absehbarer Zeit als „überschaubar“, so FWV-Sprecher Frank Spähn. Nach Einschätzung der Fraktion sei das Zellerseeprojekt in weite Ferne gerückt. 60.000 Euro sollte dennoch als „Sofortmaßnahme“ für die Sanierung der sanitären Anlagen im Zellerseebad eingesetzt werden. Die Teilsanierung der Sporthalle wollen die FWV dagegen ins nächste Jahr verschieben. Zwei große Sanierungsvorhaben, das sei für 2014 wegen Unwägbarkeiten bei den Baukosten zu riskant, argumentierte Spähn.

Die frei werdenden Mittel sollten für die Georg-Kaeß-Schule verwendet werden, deren Sanierung wegen der Brandschutzauflagen als dringender zu bewerten sei. Auch die Umsetzung des Radwegs Sattenbeuren – Bad Schussenried erscheine 2014 „zweifelhaft“, so Spähn. So sei die Querung der Landstraße im Bereich der gefährlichen Sattenbeurer Kreuzung noch keineswegs geklärt. Den Tourismus wollen die Freien Wähler „als weiteres Standbein des städtischen Haushalts“ ausbauen. In diesem Zusammenhang regte Spähn an, ein Ferienprogramm für die erwachsenen Gäste und Mitbürger auf die Beine zu stellen und dafür 10.000 Euro bereitzustellen.