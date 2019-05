Zum Ende der Saison gibt es kuriose Ergebnisse in der Fußball-Bezirksliga Donau. Die vier Erstplatzierten konnten am letzten Wochenende nicht siegen. Bis auf Sigmaringen und Rottenacker punkteten die Teams der Ränge elf bis 16. Spannung pur ist somit für den 28. Spieltag angesagt. Der Spitzenreiter FV Bad Schussenried kann daheim gegen Rottenacker einen großen Schritt Richtung Titel machen. Ehingen hat ein schweres Auswärtsspiel in Altshausen zu bestreiten. Beim Abstiegsderby Laiz gegen Krauchenwies wird es wohl vor einer großen Kulisse um den Verbleib in der Liga gehen. Uttenweiler siegte am Mittwoch mit 3:2 in Altheim und liegt in Lauerstellung.

FV Bad Schussenried – TSG Rottenacker (Sonntag, 15 Uhr). Am vergangenen Spieltag kassierte der Tabellenführer die vierte Saisonniederlage, die dritte in der Rückrunde. Hoffentlich geht dem FVS zum Ende der Saison nicht die Luft aus. Bisher hat der FVS noch keine Heimniederlage in der Saison kassiert. Die Gäste spielten in der letzten Saison Remis bei den Violetten (1:1). Im TSG-Lager hofft man auf einen Punktgewinn, um den Abstand auf den Relegationsplatz zu vergrößern.