Wels ein Fang! Der Angler Benjamin Grampp hat aus einem Baggersee in der Nähe von Elchingen (Landkreis Neu-Ulm) einen Wels mit einer Länge von 2,53 Meter gezogen. Dabei soll es sich nach eigenen Angaben um einen neuen deutschen Baggerseerekord handeln. Grampp gehört der Anglergruppe „Black Cat Team“ an, die sich auf das Fangen von Welsen mit einer bestimmten Angel-Marke spezialisiert hat.

Gemeinsam mit seinem Sohn Lasse sei er vor Kurzem an dem See in der Nähe von Ulm gewesen, heißt es auf der Facebook-Seite vom „Black Cat Team“.