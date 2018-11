Kurz vor dem Gipfel ist dem SV Uttenweiler die Luft ausgegangen. Der FV Bad Schussenried hat den SV Uttenweiler am letzten Vorrundenspieltag der Fußball-Bezirksliga Donau noch abgefangen. Doch beide Vereine haben noch ein Nachholspiel auszutragen, der „Herbstmeister“ kann so richtig erst im Frühjahr gekürt werden. Fakt ist: Die Violetten aus Bad Schussenried führen die Tabelle mit drei Zählern Vorsprung an. Am Tabellenende müssen mehrere Vereine aufpassen, den Anschluss nicht zu verlieren. Der erste Rückrundenspieltag wird komplett am Samstag gespielt, da am Totensonntag nicht gespielt wird.

SV Hohentengen – FV Bad Schussenried (Samstag, 14.30 Uhr; Vorrunde: 1:3). Im Spiel gegen Bad Schussenried steht der SV Hohentengen vor einer kaum zu lösenden Aufgabe. Sollte dennoch der vierte Heimsieg rausspringen, dann kann sich der SV Hohentengen in der einstelligen Tabellenzone festsetzen. Die Gäste hingegen wollen die Erfolgsserie der vergangenen Wochen fortsetzen und streben den elften Saisonsieg an. Felix Bonelli, mit 21 Treffern Toptorjäger der Liga, hat allein fast genauso viele Treffer erzielt wie die gesamte Offensive des SV Hohentengen.