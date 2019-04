Drei von den sieben noch nachzuholenden Partien in der Fußball-Bezirksliga Donau werden am Gründonnerstag ausgetragen. Die beiden Mannschaften an der Spitze (Schussenried, Ehingen) schwächelten am vergangenen Spieltag und kassierten jeweils Niederlagen. Der Tabellenzweite kann gegen den FC Krauchenwies/Hausen a. A. die Tabellenführung mit einem Sieg zurückholen. Auch der SV Uttenweiler könnte bei Siegen am Donnerstag und Montag noch einmal in das Rennen um die Meisterschaft einsteigen. Spannung ist somit über Ostern angesagt.

FV Bad Schussenried – FC Krauchenwies/Hausen a. A. (Donnerstag, 19 Uhr). Bad Schussenried kassierte am Sonntag die zweite Rückrundenniederlage. 0:2 hieß es für die Mannschaft von Trainer Arndt Schlichtig in Hettingen. Da der Konkurrent aus Ehingen auch patzte, blieb in der Tabelle vorerst alles beim Alten. Die starke Heimbilanz (acht Siege, zwei Remis) soll auch gegen den alten Rivalen aus Krauchenwies Bestand haben. In der vergangenen Saison holte der FCK/Hausen mit einem 2:0-Sieg aber drei Punkte bei den Violetten. Patzen die Platzherren wieder, dürfte es eng in der Schlussphase der Liga werden, um die Plätze eins oder zwei zu sichern.