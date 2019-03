Der Vierkampf an der Spitze der Fußball-Bezirksliga Donau wird interessant. In Neufra stellt sich der Spitzenreiter FV Bad Schussenried vor. Gelegenheit für Neufra, dem Gast die zweite Saisonniederlage einzuschenken. Die TSG Ehingen und der SV Uttenweiler stehen vor lösbaren Auswärtsaufgaben. Am Tabellenende wird es ab Platz elf (Altshausen) gefährlich. Altheim, Sigmaringen, Blönried und Laiz hoffen auf Erfolge am Wochenende. Das Abstiegsderby findet in Sigmaringen statt. Dort stellt sich der Aufsteiger SG Blönried/Ebersbach vor.

FV Neufra – FV Bad Schussenried (Sonntag, 15 Uhr; Hinrunde: 3:4). Die Konkurrenz hofft auf einen Punktverlust für den Spitzenreiter. Am vergangenen Wochenende mussten die Violetten Punkte gegen Riedlingen lassen, sodass der Vorsprung auf einen Zähler zusammengeschmolzen ist. Der Gastgeber setzt auf seine Heimstärke. Die jüngsten vier Partien in Neufra endeten jeweils mit Siegen für die Heimelf (3:0, 3:1, 5:2, 2:1). Interessant wird der Vergleich der Torjäger: Fabian Brehm erzielte bislang 13 Treffer, Schussenrieds Felix Bonelli fast doppelt so viele – 24.