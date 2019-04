Der SV Uttenweiler hat sich mit einem 2:0-Erfolg gegen den SV Sigmaringen am Donnerstagabend alle Chancen erhalten, in den Kampf um einen der ersten beiden Plätze in der Fußball-Bezirksliga Donau doch noch einzugreifen. Allerdings siegte der FV Bad Schussenried im Parallelspiel mit 2:0 gegen den FC Krauchenwies/Hausen. Der SV Hohentengen musste – trotz guter Leistung – eine 1:3-Niederlage in Rottenacker hinnehmen. Am Montag stehen nun zwei weitere Nachholspiele an. Uttenweiler muss zum FC Laiz (Anstoß: 15 Uhr), die SG Blönried/Ebersbach zur SG Altheim (16 Uhr).

FV Bad Schussenried – FC Krauchenwies/Hausen 2:0 (0:0). „Letztendlich war es eine klare Angelegenheit. Wir hätten, wenn wir unsere Chancen besser genutzt hätten, höher gewinnen können“, sagte Bad Schussenrieds Abteilungsleiter Stefan Buck in der Rückschau. Bereits in der ersten Halbzeit hatten die Violetten einige richtig gute Gelegenheiten, verpassten diese aber. Und auch in der zweiten Halbzeit hatten die Schussenrieder Gelegenheit, das Ergebnis höher zu schrauben. „Krauchenwies stand recht tief und hat versucht, mit schnellen Zuspielen nach vorne zum Erfolg zu kommen“, sagte Buck. „Zwei, drei Torschüsse hatte der FCK dann auch.“ Doch die Tore erzielte der neue Spitzenreiter der Bezirksliga. Zunächst traf Felix Bonelli nach einer Flanke von rechts per Kopf (55.), wenig später erhöhte er auf 2:0 (65.). „Noch ist es ein langer Weg zum Titel. Gut ist, dass wir die direkten Gegner noch zu Hause haben, aber wir dürfen auch die anderen Mannschaften nicht unterschätzen. Die Liga ist sicher ausgeglichener als vergangene Saison“, sagte Buck. Tore: 1:0, 2:0 Felix Bonelli (55./65.).