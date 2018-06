FVS gewinnt „Traditionsspiel der Legenden“

Der FV Bad Schussenried hat das „Traditionsspiel der Legenden“ gegen den FC Wacker Biberach mit 7:1 (4:0) gewonnen. In der Partie trafen die Teams beider Vereine aus dem Jahr 1993 aufeinander, die damals in zwei Relegationspartien vor mehreren Tausend Zuschauern um den Aufstieg in die Landesliga gespielt hatten. Wacker trat bei der Neuauflage, die anlässlich der Einweihung des neuen Fußballplatzes in der Friedrich-Jahn-Straße in Bad Schussenried stattfand, vor rund 100 Zuschauern wegen vieler Verletzter nur mit elf Spielern an. Bei Schussenried waren acht Akteure des 93er-Teams dabei sowie einige ehemalige Spieler der Violetten. „Es war ein munteres Spiel“, sagt FVS-Spielleiter Stefan Buck, der Initiator der Partie. „Das Spiel stand aber nicht im Vordergrund, sondern das Wiedersehen der Spieler von einst. Einige hatten sich 22 Jahre nicht gesehen.“ Entsprechend viele Anekdoten wurden ausgetauscht. „Es war eine runde Sache“, sagt Buck, der 1993 noch Zuschauer bei den Relegationsspielen war. „Man hat sich darauf geeinigt, sich in 22 Jahren nochmals zu einem Spiel zusammenzufinden.“