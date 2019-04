Die letzten Punktverluste haben das Rennen um den Meistertitel in der Fußball-Bezirksliga Donau noch einmal spannend gemacht. Die TSG Ehingen und der FV Bad Schussenried sind nun in der Pflicht. Die TSG hat es am 24. Spieltag gegen den SV Uttenweiler selbst in der Hand, einen Verfolger zurückzuweisen. Der Spitzenreiter empfängt daheim den Tabellenvorletzten und hat scheinbar die einfachere Aufgabe zu erfüllen.

FV Bad Schussenried – SV Sigmaringen (Sonntag, 15 Uhr). Der Tabellenführer empfängt den Vorletzten. Alles andere als ein klarer Sieg der Violetten wäre eine Überraschung. Bad Schussenried könnte mit einem Erfolg die Spitzenposition ausbauen, da die unmittelbaren Konkurrenten gegeneinander spielen oder schwere Aufgaben vor der Brust haben. Die Gäste haben bei den Violetten immer gut ausgesehen. Die Ergebnisse waren immer knapp. Feiert Sigmaringen den vierten Saisonsieg, ist der Relegationsplatz wieder in Reichweite.