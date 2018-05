Von den noch 15 zu absolvierenden Nachholspielen in der Fußball-Bezirksliga Donau werden in der ersten Maiwoche fünf Partien absolviert. Vier am Mittwoch, eines am Donnerstag. Mit Neufra, Hundersingen, Uttenweiler und Sigmaringen stehen die Spitzenklubs auf dem Prüfstand. Der designierte Meister aus Mengen ist diesmal Zuschauer. Der FV Bad Schussenried tritt in einem Nachholspiel vom 18. Spieltag auswärts an.

FC Krauchenwies/Hausen a. A. – FV Bad Schussenried (Mittwoch, 18.45 Uhr, Vorrunde: 2:0). Im Vergleich der Tabellennachbarn (neun und zehn) scheint der Ausgang von der Tagesform abzuhängen. In Krauchenwies haben die „Violetten“ aber bislang wenig Erfolg gehabt. Aus den jüngsten vier Spielen blieb der FCK/H daheim dreimal siegreich. Gelingt der Fotiou-Elf der achte Heimsieg, tauschen die beiden Mannschaften die Plätze.