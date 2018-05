Bis auf eine Partie (Saulgau – Uttenweiler) ist die Tabelle der Fußball-Bezirksliga Donau nun begradigt. Somit sind noch 25 Partien zu absolvieren. Mit 804 Treffern hat die Liga in den bisherigen Spielen für eine gute Torausbeute gesorgt. Tabellenführer Mengen strebt die 100-Tore-Marke an. Dazu fehlen noch zehn Treffer. Der FV Bad Schussenried empfängt am 28. Spieltag den FV Bad Saulgau.

FV Bad Schussenried – FV Bad Saulgau (Sonntag, 15 Uhr). Der Tabellenachte empfängt den Vorletzten. Bei den Gästen wurde die Partie gegen Uttenweiler am Mittwoch abgebrochen, sodass die Saulgauer immer noch mit einer Partie im Hintertreffen liegen. Umso wichtiger ein Erfolg beim alten Rivalen. Der letzte Auftritt bei den Violetten endete mit einem 1:0-Sieg für Saulgau.