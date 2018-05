Der FV Bad Schussenried hat in der Fußball-Bezirksliga Donau am Mittwoch das Nachholspiel beim FC Krauchenwies/Hausen mit 4:3 (3:1) gewonnen. Die Fotiou-Elf verschlief den Beginn, Paul Schmid brachte die Gäste mit einem Weitschuss in Führung. Nach einem Querpass von Vogler auf Liehner glich der Gastgeber aus, musste dann aber einen violetten Doppelschlag hinnehmen. Und als sei das nicht genug, verschlief der FCK auch den Start in Halbzeit zwei, was Dehmel zum 1:4 nutzte (55.). Nun wachte der FCK/Hausen auf, Ziwes und der eingewechselte Bongermino verkürzten, ehe Stefan Schwär in der Nachspielzeit die Chance zum Ausgleich per Elfmeter vergab. Tore: 0:1 Paul Schmid (11.), 1:1 Felix Liehner (17.), 1:2 Jan Dehmel (36.), 1:3 Patrick Baur (37./HE), 1:4 Jan Dehmel (55.), 2:4 Alexander Ziwes (76.), 3:4 Luca Bongermino (81.). Bes. Vork.: Schwär (FCK/Hausen) verschießt Foulelfmeter (90. +2). Z.: 100.