Der FV Bad Schussenried gastiert am 13. Spieltag in der Fußball-Bezirksliga Donau bei der TSG Rottenacker (Anstoß: Sonntag, 14.30 Uhr). Auf dem Papier sollte die Begegnung eine klare Sache für den Gast sein. Mit bislang 29 Toren wollen die Violetten in Rottenacker die 30-Tore-Marke knacken. Drei Siege und zwei Remis gab es aus den jüngsten fünf Begegnungen. FVS-Torjäger Felix Bonelli will seine bisherige Trefferquote (17) aufstocken. Die vergangenen drei Spiele daheim konnte die TSG aber jeweils für sich entscheiden (4:3, 5:1, 5:0).